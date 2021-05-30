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أجويرو يخضع للكشف الطبى في برشلونة غدًا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن موعد الكشف الطبي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في برشلونة، حيث ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي الشهر المقبل، وقرر النادي الإنجليزي توجيه الشكر له دون أي عرض للتجديد.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن أجويرو سيخضع للكشف الطبي في برشلونة، صباح غد الإثنين، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أجويرو سيتواجد في مدينة برشلونة مساء اليوم الأحد، وسيوقع أجويرو على عقده مع برشلونة، لكن سيؤجل تقديمه في ملعب «كامب نو» عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا.

وودع أجويرو فريق مانشستر سيتى برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» عقب نهاية آخر مباراة له مع الفريق في الموسم الحالي، «فخور بهذا الفريق وبارتداء ألوانه لسنوات عديدة. مانشستر سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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