شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حكيمي ينفي وجود مفاوضات مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، أنه لا توجد أي محادثات مع باريس سان جيرمان، بخصوص انتقال نجم إنتر ميلان لصفوف العملاق الباريسى.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن اقتراب حكيمي من الانتقال إلى النادي الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو، بعد موسم واحد فقط مع إنتر ميلان، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النيراتزوري.

وقال وكيل اللاعب لموقع «فوتبول إيطاليا»: «حكيمي أفضل لاعب في أوروبا في مركزه، وهذا سبب ارتباط اسمه بأكثر من ناد، حكيمي لديه أربع سنوات متبقية في عقده مع إنتر، وأريد أن أوضح أنني لم أتحدث إلى أي ناد آخر، الآن نحن هادئون، حكيمي انضم لفريقه الوطني، ولديه عقد لمدة 4 سنوات مع إنتر، أود شكر جميع مشجعي إنتر، الذين يرسلون له رسائل هذه الأيام».