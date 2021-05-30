شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى القاهرة عقب خوض مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة الفريق للقاهرة مباشرة، بعد خوض مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار المدير الفني للزمالك بعودة الفريق للقاهرة بعد الانتهاء من مباراة اليوم بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاصة في دور الثمانية لكأس مصر، والتي كان مقررا إقامتها باستاد السويس الجديد يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.