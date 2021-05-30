شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يؤازر الزمالك أمام الجونة من ملعب خالد بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمقصورة استاد خالد بشارة لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على التواجد بملعب المباراة لمؤازرة الفريق في لقاء اليوم.

يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم : شيكابالا – أوباما – زيزو – سيف الجزيري

فيما يبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل الجونة أمام الزمالك

حراسة المرمى : إسلام طارق.

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن.

الوسط: عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد.

الهجوم: عمر السعيد.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18.

بينما يدخل الجونة اللقاء فى المركز الـ12، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.