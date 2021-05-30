شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم منشآت نادى بيراميدز بعد ظهور 13 حالة كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة نادي بيراميدز عملية تعقيم شاملة لجميع منشآت النادي بعد ظهور أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا مؤخرا وتحديدا بعد عودة بعثة فريق الكرة الأول من نيجيريا ومواجهة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قررت غلق مقر تدريبات الفريق بالاتفاق مع إدارة استاد الدفاع الجوي من أجل إجراء عمليات التطهير والتعقيم الشاملة وإرجاء التدريبات لبعض الوقت في محاولة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

وزادت حدة الإصابات بعد المسحة التي جرت بالأمس وأظهرت ارتفاع عدد المصابين إلى 13 مصاباً، بين أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأبرزهم عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبو الفريق، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، ومصور الفريق.



تعقيم المنشآت



تعقيم بيراميدز



تعقيم مقرات بيراميدز



تعقيم منشآت بيراميدز

وأعطى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تعليماته بأن تتم عمليات تعقيم شاملة لكل منشآت النادي بهدف السيطرة على الوضع الصحي في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس مؤخرا.

ويتواصل الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع اللاعبين والجهاز الفني في ظل منع التدريبات مؤقتا بهدف الاطمئنان على صحتهم بصورة مستمرة والتواصل مع المصابين بالفيروس لمعرفة تطورات الحالة.

وشملت عمليات التعقيم المنشآت والمكاتب الإدارية الخاصة بالنادي بالإضافة إلى الملعب الفرعي بالدفاع الجوي وغرف الملابس والجيم والجاكوزي الخاص باللاعبين بهدف السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.