اتجاه فى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مؤخرا تأجيل 3 مباريات للأهلي بالدورى أمام البنك الاهلي وأسوان والمقاولون العرب أيام 1 و7 و14 يونيو المقبل بسبب التوقف الدولى أيضا واستدعاء على معلول وأليو ديانج وبواليا لمنتخبات بلادهم.

من ناحية أخرى، تعرض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز فى اجتماع الغد حصول اللاعبين على لقاح كورونا، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، وهو ما يؤثر على انتظام مسابقة الدورى المصرى.

وسيعرض اتحاد الكرة على الأندية أن اللاعب الذى سيحصل على لقاح كورونا لن يخضع لمسحات كورونا قبل مباريات الدورى، وفى حال حصول كل اللاعبين فى فريق واحد على اللقاح سيتم إلغاء المسحات لهذا الفريق ما يخفف الأعباء المالية على الأندية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.