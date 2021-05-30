شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز ناصر ماهر وأجايى لتعويض غياب أفشة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على تجهيز بديل لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأحمر الذى تعرض للإصابة بالتواء فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والذي توج به الأهلي بعد الفوز بهدفين نظيفين فى المباراة.

وكشف مسئولو الأهلى أن أفشة سيغيب أسبوعين عن الأهلي ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه ضد إنبي الجمعة المقبل فى دور الثمانية لكأس مصر، فيما لم يتحدد موقفه من المشاركة فى مباراة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 18 يونيو المقبل.

ويفاضل الجهاز الفني بين أكثر من لاعب يجيدون اللعب في هذا المركز سواء ناصر ماهر باعتباره المرشح الأبرز لتعويض غياب أفشة أو جونيور أجايي الذى يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناحين أو صانع الألعاب أو المهاجم الصريح.

ومن المقرر أن يختار موسيماني أحد الثنائي ناصر وأجايي للمشاركة على حساب أفشة في تشكيل الأهلي لحسن عودة اللاعبن الذي بات من أهم العناصر في تشكيلة النسور الحمر.