شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وإمام عاشور يقودان الزمالك أمام الجونة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الجونة فى التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم: شيكابالا – أوباما – زيزو – سيف الجزيري

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية استاد خالد بشارة فور الوصول للملعب استعدادا لخوض مباراة الجونة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل الوصول لملعب المباراة، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

من ناحية أخرى، حذر الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من شدة الرياح فى ملعب خالد بشارة الذى يستضيف لقاء الجونة، المقرر له التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وأكد كارتيرون للاعبى فريقه ضرورة استغلال عامل الرياح حينما تكون فى صالحهم، سواء كانت فى شوط المباراة الأول أو الثانى، حتى لا تتأزم المباراة.

وشدد المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال سلاح التسديد من على بعد، معتمدين على مساعدة عامل الرياح، كما منح كارتيرون تعليمات خاصة لإمام عاشور الذى من المتوقع أن يكون له دور فى المباراة بعد انتهاء ايقافه، بأن يعتمد على سلاح التسديد خاصة وإن اللاعب يجيد التسديد من على بعد.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم.