شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: تعادل "غير عادل".. والطرد علشان بطير فى الهواء!! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لنادى سموحة، عدم رضاه عن نقطة التعادل أمام المقاولون العرب فى المباراة التى انتهت بهدفين لكل فريق، قائلا، "نستحق الثلاث نقاط وكنا الأفضل، حتى بعد الطرد سيطرنا على الشوط الثانى وأهدرنا عدة فرص محققة".

وأضاف سامى، أن الهانى سليمان حارس كبير ونقطة تحول فى اللقاء وأنتهز الفرصة لأقدم الشكر للمدرب الكبير أحمد ناجى صاحب المستوى العالى للحراس وبالأخص الهانى سليمان.

وأبدى أحمد سامى اندهاشه من حكم اللقاء الذى أشهر الكارت الأحمر لى لأنى بطير فى الهواء مع نفسى، ولم أعترض عليه نهائيا، وأتمنى من الحكام أن يكون لديهم الروح الطيبة وعدم التسرع فى القرارات المصيرية التى من شأنها تؤثر على نتائج اللقاءات.

وختم المدير الفني لسموحة قائلا، "هدفنا المربع الذهبى ونلعب للفوز فقط ولكنى اليوم أجبرت على التعادل".