شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الزمالك لكرة السلة يحتفل بكأس أفريقيا على طريقة شيكابالا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل هيثم السحرتى، قائد فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بكأس البطولة الأفريقية بصالة مباراة فريقه أمام المنستير التونسى في رواندا، بنفس طريقة احتفال محمود عبد الرازق شيكابالا بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى 2020

وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية لأفروليج بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

كما توج والتر هودج، محترف الفريق، بجائزة أفضل لاعب فى البطولة نظرا للمستوى الذى ظهر به والنقاط التى جمعها خلال مشاركته فى المباريات .

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من فيروفياروالموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالاضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.