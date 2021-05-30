شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لكرة السلة يحتفل بالتتويج ببطولة أفريقيا: نعم لقد عادت إلى "100 عقبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جماهير نادى الزمالك، بفوز فريقهم لكرة السلة ببطولة أفريقيا، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـ NBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

وعلقت الصفحة الرسمية لكرة سلة الزمالك، على الفوز ببطولة أفريقيا، وكتبت "نعم لقد عادت إلى 100 عقبة، بكل استحقاق الزمالك بطلاً لبطولة أفريقيا لكرة السلة للمرة الثانية".

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة من بدايتها، وقلص الفارق بينه وبين بطل تونس، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، واستمرت السيطرة وإحكام لاعبى الزمالك قبضتهم على اللقاء، لينتهى بفوز الأبيض.

جاءت نتيجة الأشواط 17/22 للمنستيرى التونسى، و42/44 للزمالك، و51/55 للزمالك، و63/76

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم : والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.