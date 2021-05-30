الامارات | حتا يتعاقد مع المدرب سليمان البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد مع المدرب سليمان البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي حتا التعاقد مع المدرب المواطن سليمان البلوشي ليقود الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى الإماراتي، بدلا من المدرب السابق الصربي فلاديمير فيمزوفيج، وتمتد مدة العقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق للمدرب سليمان البلوشي تدريب أندية مصفوت والحمرية ودبا الحصن ودبا الفجيرة وسيكون حتا خامس نادي يدربه.

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