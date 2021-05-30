شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: نبارك لجماهير الزمالك العظيمة بطولة أفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد تتويج فريق كرة السلة بالنادي بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال لبيب: «لأول مرة يحقق الزمالك البطولة في تاريخه عن طريق NBA.. الفريق كان أداؤه مشرفا وأنا فخور بهم جدا».

وتابع لبيب: «فريق كرة السلة أثبت أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ومديرا فنيا كفؤا، وأبارك لكل الجماهير التي تنتمي للزمالك وبإذن الله سنحافظ على كيان النادي دائما».

كما شدد حسين لبيب على أن اللجنة لا تنسب الإنجاز لنفسها، بل الإنجاز لنادي الزمالك لأن الزمالك أكبر من كل الأشخاص، ودورنا كان معنويا للاعبين منذ تولينا المهمة واستكمال عمل من سبقنا.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت برواندا تحت رعاية NBA… بعدما فاز على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي للبطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.