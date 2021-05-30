شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين طبيب الزمالك ومروان حمدي قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مروان حمدي مهاجم الفريق قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص طبيب الزمالك على الاطمئنان على حالة حمدي بعدما تعرض اللاعب لإصابة بكدمة في أنكل القدم خلال مباراة الإسماعيلي السابقة في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

ويتواجد مروان حمدي على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة الجونة اليوم، بعدما اطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب.