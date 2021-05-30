شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جودة: درسنا المنستيري جيدًا .. والإدارة لم تتركنا لحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير جودة المدرب المساعد لفريق كرة السلة رجال بنادي الزمالك على أن الفريق يستحق اللقب بعد ما قدمه اللاعبين طوال الفترة الماضية والكل كان في قمة تركيزه وعلي قدر المسؤولية .

واثني جودة على المحترفين الذين انضموا للفريق وكانوا هم ايضا على قدر المسؤولية ولم يقصر أي لاعب والكل كان يسعي لحصد اللقب الأفريقي .

وأضاف أنه راض تمامًا عن كل اللاعبين في الفريق والكل قدم بطولة أكثر من رائعة وكانت هناك روح تعاون تامة بين الجميع في الفريق الأبيض .

ووجه سمير جودة الشكر إلى مجلس الادارة السابق والحالى مؤكدًا أنهم طوال الفترة الماضية لم يتركهم أي شخص وكل يوم مكالمات مستمرة ودعم نفسى كبير .

وكشف جودة عن أنه كان «هناك تعليمات لكل لاعب في المباراة ولعبنا على العامل النفسى وشاهدنا الفيديوهات ورصدنا نقاط الضعف والقوه وعرفنا نوقف لاعبي المنستيرى التونسى واجوستى المدير الفني الاسباني للزمالك خطط للمباراه بشكل جيد جدًا».