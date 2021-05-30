شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة: لاعبو سلة الزمالك كانوا على قدر المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أنس أسامة نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك سعادته بعد تحقيق البطولة الإفريقية للأندية (Bal) على حساب الاتحاد المسنتيري التونسي، والتي أقيمت برواندا.

وقال أنس أسامة: «الحمدلله على الفوز بالبطولة؛ وهو مجهود كل الفريق وثقتنا كانت كبيرة في أنفسنا بتحقيق اللقب».

وتابع: «الجميع في الفريق كان يساعد بعضه وهناك تفاهم خلال مشوار البطولة، كنا على قدر المسؤولية حتى في أصعب اللحظات خلال المباراة النهائية وشعرت بالقلق للحظات بعد ارتكاب بعض الأخطاء في اللقاء، لكن كل زملائي كانوا يدعموني».

وأكد أنس أسامة أن كل اللاعبين لعبوا على قلب رجل واحد خلال وقت المباراة، وكان هناك تركيز في الأمتار الأخيرة من الملعب لتكوين حائط صد أمام المنافس.