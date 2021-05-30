شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية ابطال كرة السلة.

وأعرب صبحي عن سعادته بالانجاز الذي حققه نادي الزمالك في مباراة النهائي بعد تغلبه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.. مثنيا على الاداء الرجولي الذي ظهر عليه نادي الزمالك خلال البطولة، وتفوقه على باقي الفرق، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

الجدير بالذكر أن بطولة أفريقيا للأندية أبطال السلة أقيمت في رواندا خلال الفترة من ١٦ إلى ٣٠ مايو الحالي.

وشارك نادي الزمالك في هذه البطولة كونه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.