شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالوهاب: نستحق بطولة أفريقيا.. والقادم أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة وفخره بفوز الفريق ببطولة افريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت في رواندا، مشيرا إلى أنه يوجه التهنئة لجمهور نادي الزمالك العظيم وحسين لبيب رئيس النادي على اتصاله الدائم واطمئنانه على أحوال الفريق واعطائهم دافعا وروحا معنوية عالية.

أضاف ياشر عبدالوهاب بعد المباراة: «كان هناك تحضير للبطوله قبل السفر لرواندا ودرسنا الفرق جميعا.. ودرسنا كل تفصيلة وخاصة الفريق التونسى».

وواصل مدرب سلة الزمالك: «المباراة كانت ممتعة وكان هناك تقصير في الشق الدفاعى وعدنا للمباراة بعد تلاشى اخطائنا والفريق كله لعب بروح واحدة».

وشدد: «خبرات اجوستى المدير الفني الاسباني وسمير جودة المدرب صنعت الفارق ونتعلم من اجوستى وخططه وقربنا من اللاعبين هو من صنع الفارق».

واختتم: «آخر بطولة افريقية أنا وسمير جودة شاركنا فيها عام ٩٢.. مبروك لجمهور نادى الزمالك العظيم».

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي للبطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.