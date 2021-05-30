شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إمام عاشور.. تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – أحمد عيد.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام وحسام عبدالمجيد وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

واستبعد الجهاز الفني كلا من: محمد عبدالشافي وحازم إمام للإصابة ومحمد أبوجبل وحمدي علاء ويوسف أسامة لأسباب فنية.