شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يحقق رقمًا تاريخيًا بعد التتويج ببطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA. وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة ٧٦-٦٣. وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في انجاز تاريخي للنادي الأبيض. يذكر أن النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول بالنادي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.