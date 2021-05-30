شكرا لقرائتكم خبر عن والتر هودج يحصد جائزة الأفضل في بطولة إفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وتوج الزمالك بلقب البطولة بعد انتصاره في نهائي البطولة على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة ٧٦-٦٣.

وتلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ببطولة إفريقيا للأندية.

وظهر نادي الزمالك بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.