شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز برباعية.. أكبر نتيجة للزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة الجونة في التاسعة مساء اليوم، على ستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، في حين يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

يعد الفوز برباعية هو أكبر نتيجة حققها الزمالك في مبارياته أمام الجونة، ونجح الفريق الأبيض في الفوز على الفريق الساحلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي التي أقيمت يوم 27 سبتمبر 2020 .

سجل للزمالك كل من محمود علاء «هدفين» وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما بواقع هدف لكل منهما، وسجل للفريق الساحلي كل من والتر بواليا «هدفين»، ولؤي وائل.

ويتصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك صدارة هدافي المواجهة بـثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الدوري وهدف في كأس مصر.