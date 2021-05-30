شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والجونة.. تفوق كاسح للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في التاسعة مساء اليوم على استاد خالد بشارة أمام فريق الجونة في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم متربعا على قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

وتعد مواجهة الزمالك والجونة من المواجهات القوية في الدوري، ويستعرض الموقع الرسمي للنادي تاريخ مواجهات الفريقين:-

-التقى الزمالك مع الجونة في 13 مواجهة بجميع المسابقات، فاز الزمالك في 8 مباريات، وتعادل في في 4 مواجهات، وفاز الجونة في لقاء.

-أحرز الزمالك في شباك الجونة 23 هدفا، بينما أحرز الفريق الساحلي 12 هدفا في مرمى الزمالك.

-تقابل الزمالك مع الجونة بمسابقة الدوري افي 12 مباراة، فاز الفريق في 7 مواجهات، بينما فاز الجونة في لقاء، وتعادل الفريقين في ٤ مباريات.

-أحرز الزمالك الأبيض 20 هدفا في مرمى الجونة، مقابل ١ أهداف للفريق الساحلي.

-وفي كأس مصر واجه الزمالك نظيره الجونة في مباراة واحدة، فاز فيها الفريقين بنتيجة ٣-٢ .

-شهد لقاء الجولة الثلاثين من الموسم الماضي تحقيق النتيجة الأكبر بين الفريقين بعد فوز الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة .