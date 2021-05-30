شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ببطولة أفريقيا للأندية.

وظهر نادي الزمالك بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا، وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.