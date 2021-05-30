شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر لموعد يحدد لاحقًا.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الــ16 من البطولة في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الساعة التاسعة مساء، على استاد خالد بشارة، في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.