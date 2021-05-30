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رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل لقاء مصر المقاصة في بطولة كأس مصر لموعد يحدد لاحقًا.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الــ16 من البطولة في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الساعة التاسعة مساء، على استاد خالد بشارة، في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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