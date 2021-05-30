شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا لكرة السلة (رجال) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة إلى نادي الزمالك وجماهيره وأعضائه، لحصول الفريق الأول لكرة السلة على لقب البطولة الإفريقية للأندية «الأفروليج».

وحقق الزمالك لقب البطولة المقامة في رواندا اليوم الأحد، بعد الفوز في مباراة النهائي على اتحاد المنستير التونسي، بنتيجة 76-63، بعد أداء مميز وحماسي طوال مباريات البطولة.

وأكدت اللجنة الأوليمبية أن «فريق الزمالك قدم أداء مميزا للغاية في البطولة، كما حرص اللاعبون على تحقيق اللقب ورفع اسم مصر عاليا».

وأضافت: «الزمالك يستحق الحصول على اللقب، لأنه كان الأفضل طوال مباريات البطولة، وقدم اللاعبون أداء رجوليا مميزا، نجحوا من خلاله في تحقيق اللقب الإفريقي».

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالشكر للجهاز الفني واللاعبين ومسؤولي الزمالك وكل أسرة كرة السلة بالنادي، بعد إسعاد الجماهير والأعضاء بهذا اللقب ورفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.