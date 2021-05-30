شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يوضح طبيعة إصابة مجدي أفشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وأضاف عبدالحفيظ أن أفشة سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، أول أمس، في لقاء السوبر الأفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.