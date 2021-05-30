شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقضي اجازته الصيفية على شواطئ الغردقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كعادته يقضي لاعب منتخب مصر الدولي والمحترف بنادي ارسنال بالدوري الانجليزي محمد النني بأحدى القرى السياحية الخمس نجوم جنوب بالغردقة واستقل لنش سياحي لبذعاب لطزيرة الكفت ن في رحبة بحرية وممارسة السباحة والغطس وحرص عدد من رواد القرية السياحية على التقاط الصور التذكارية مع النني وتوجيه التحية له.

واكد عدد من العاملين بالسياحة أن زيارة النني للغردقة والقيام برحلة بحرية دعاية هامة للسياحة في البحر الاحمر هاصة في السوق الانجليزي خاصة بين مشجعي نادي الارسنال من معجبي ومحبي محمد النني.

كان محمد الننى نجم منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى قد وصل إلى القاهرة بعد انتهاء موسمه مع النادى اللندنى تم توجه لمدينة الغردقة لقضاء اجازته السنوية.