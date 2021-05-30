شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا لكرة السلة رجال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في نهائي بطولة إفريقيا، بانتصار الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك وتتويجه بلقب بطولة دوري إفريقيا لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الأحد.

وشهدت أحداث المباراة، تألق لاعبي سلة الزمالك المحترفين، بقيادة الثنائي سليمان دياباتيه وتشينملو إيلونو، اللذان تفوقوا على لاعبي الفريق التونسي في المواجهات الفردية.

D-I-A-B-A-T-E for 3⃣????!!! @ZSCOfficial #theBAL pic.twitter.com/TBvsleFrXd