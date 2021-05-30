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الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا لكرة السلة رجال (فيديو)

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي في نهائي بطولة إفريقيا، بانتصار الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك وتتويجه بلقب بطولة دوري إفريقيا لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الأحد.

وشهدت أحداث المباراة، تألق لاعبي سلة الزمالك المحترفين، بقيادة الثنائي سليمان دياباتيه وتشينملو إيلونو، اللذان تفوقوا على لاعبي الفريق التونسي في المواجهات الفردية.

D-I-A-B-A-T-E for 3⃣????!!! @ZSCOfficial #theBAL pic.twitter.com/TBvsleFrXd

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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