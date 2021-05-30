اتحاد الجوجيتسو يشكل لجنة الفنون القتالية المختلطة

تدخل العاصمة الإماراتية أبوظبي مرحلة جديدة للرياضات القتالية في الدولة والمنطقة، مع ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ليصبح بذلك «اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة»، في خطوة جديدة تستهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن عالمي لرياضة الفنون القتالية.

وقام الاتحاد بتشكيل لجنة تتولى أعمال تطوير مجموعة متنوّعة من رياضات الفنون القتالية وتعزيز حضورها وأخلاقياتها وقيمها على المدى الطويل على الصعيدين المحلي والدولي.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال اجتماعه الأخير؛ بحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: يوسف عبدالله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور محمد الظاهري؛ بالإضافة إلى فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد- تشكيل لجنة الفنون القتالية المختلطة برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري، وعضوية كل من أوميديون مافليانوف المدرّب الشهير للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، مع اختيار محمد جاسم الحوسني أميناً عاماً للجنة.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري: «تُعد رياضة الفنون القتالية المختلطة واحدةً من أسرع الرياضات نمواً في العالم، كما تلعب شعبيتها المتزايدة في الدولة والمنطقة دوراً رئيسياً في تعزيز هذا النمو، ونظراً لمكانة الجوجيتسو باعتبارها رياضةً وطنيةً في الإمارات، فضلاً عن شهرتها الواسعة كإحدى دعامات الفنون القتالية المختلطة، كان لا بد من جمع هذين التخصصين الرياضيين تحت مظلة اتحاد واحد، ونحن فخورون بما أنجزناه في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكلنا ثقة بقدرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على النهوض بهذه الرياضات نحو مستويات عالية على الصعيدين المحلي والدولي».

ومن جهته، علق مافليانوف على إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية، قائلاً: «تمتلك الإمارات كل المقوّمات التي تؤهلها لصناعة كفاءات عالمية المستوى في الفنون القتالية المختلطة، تكون قادرة على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وفيما يتعلق بالفنون القتالية المختلطة، سنسير على نفس النهج الذي اتبعه لاعبو الجوجيتسو في الإمارات، الذين حققوا نجاحات وإنجازات عالمية، من خلال توفير البيئة المثالية لهم للتدريب وتطوير المهارات».