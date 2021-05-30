نهائي دوري أبطال أوروبا: كيفين دي بروين يُصاب بكسر في الأنف ومحجر العين

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أصيب كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بكسر في الأنف ومحجر العين، أثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه أمام تشيلسي بهدف مقابل صفر.

وخرج اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، في الدقيقة 60 من المباراة بعد اصطدامه بأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.

وكتب دي بروين عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا على ما يرام الآن. لا زلت مستاء بشأن البارحة بطبيعة الحال، لكننا سنعود".

وكان دي بروين قد استدعي إلى منتخب بلجيكا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020. ومن المقرر أن يخوض منتخب بلده مباراته الأولى في البطولة أمام روسيا يوم 12 يونيو/ حزيران.

ومن غير الواضح إذا كان دي بروين سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة أمام روسيا، أو إذا كانت إصابته ستحول دون مشاركته في البطولة الأوروبية برمتها.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بفضل هدف كاي هافرتز الذي أحرزه في الدقيقة 42 من المباراة.