شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يحصل على 60 ألف جنيه من الترسانة بعد فسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى علاء نوح، المدير الفني للترسانة السابق، عقده مع مجلس إدارة النادى بالتراضى بعدما ساءت نتائج الفريق فى مبارياته الأربع الأخيرة، وتعاقد النادى مع أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق لقيادة الشواكيش.

الترسانة بدأ مبارياته بعد الراحة الـ40 يوما بالتعادل على ملعبه أمام الداخلية بهدف لمثله، ثم الخسارة أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع الزرقا سلبيا، وأخيرا الخسارة أمام سرس الليان بهدف مقابل للاشئ وهو ما أشعل براكين الغضب داخل قلعة الشواكيش مع تقهقر ترتيب الفريق للمركز الخامس برصيد 36 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بورتو السويس المتصدر برصيد 41 نقطة.

يذكر أن العقد المبرم بين علاء نوح وإدارة الترسانة في بداية الموسم يقضى بحصول المدير الفني على 3 أشهر من قيمة راتبه فى حال فسخ تعاقده مع جانب مجلس الإدارة، وراتبه الشهرى 60 ألف جنيه، ما يؤدى لحصول المدير الفني على 180 ألف جنيه، إلا أنه وافق على تقاضى راتب شهر فقط بعد الجلسة التى جمعته بطارق سعيد رئيس الترسانة ونائبه راجح وهبة .

وتعاقد مجلس إدارة الترسانة مع أحمد العجوز مدرب الإسماعيلى السابق من أجل قيادة الفريق خلال الخمس مباريات المقبلة من أجل إنقاذ الموقف وتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق هدف الصعود للممتاز خاصة وأنه مازال الأمل موجودا .