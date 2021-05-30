شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يظهر فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على الدفع بإمام عاشور في وسط الملعب فى مباراة الزمالك والجونة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، لتعويض غياب فرجاني ساسي الذي تعرض للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر.

ومن المنتظر ان يضم خط وسط الزمالك الثنائي إمام عاشور ومحمد أشرف روقا فى ظل غياب طارق حامد أيضا بسبب الطرد في مباراة المصري بالدوري.

من ناحية أخرى، حذر الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من شدة الرياح فى ملعب خالد بشارة الذى يستضيف لقاء الجونة، المقرر له التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وأكد كارتيرون للاعبى فريقه ضرورة استغلال عامل الرياح حينما تكون فى صالحهم، سواء كانت فى شوط المباراة الأول أو الثانى، حتى لا تتأزم المباراة.

وشدد المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة استغلال سلاح التسديد من على بعد، معتمدين على مساعدة عامل الرياح، كما منح كارتيرون تعليمات خاصة لإمام عاشور الذى من المتوقع أن يكون له دور فى المباراة بعد انتهاء ايقافه، بأن يعتمد على سلاح التسديد خاصة وإن اللاعب يجيد التسديد من على بعد.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم.