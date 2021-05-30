شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد السلة يهنئون الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادى الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال كرة السلة، وأعرب صبحي عن سعادته بالإنجاز الذى حققه الزمالك فى مباراة النهائي بعد تغلبه على الاتحاد المنستير التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.

وأثنى الوزير على الأداء الرجولي الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك خلال البطولة، وتفوقهم علي باقي الفرق، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 – 71، فيما تأهل الفريق التونسي بعد فوزه على نظيره باتريوت الرواندي بنتيجة 87 – 46.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، بالتهنئة لفريق سلة الزمالك بعد تحقيق اللقب الأفريقى، وكذلك اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة .

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي كورونا.