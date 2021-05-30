شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يتعادل مع إنبي 1 / 1 فى صراع الوسط والقاع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبي تحت القيادة الفنية لحلمي طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربي فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

لعب إنبى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: إيهاب سمير – بوغطاس – رامي صبري – مصطفي دويدار، والوسط: العجوز – مصطفي شلبي - شكشك – كريم طارق – مهاب ياسر، والهجوم: جون أوبوكا.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي من، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وخط الدفاع، علاء سلامة، عبد الرحمن شيكا، محمد الشيشيني، محمد بازوكا، وفي خط الوسط، اسلام جابر، محمد سوستة، محمد فييرا، محمد طلعت، وفي الهجوم، حميد ماو، ومصطفى البدري.