شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يغيب عن الأهلي فى مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن محمد هانى، ظهير أيمن الأهلى، لن يلحق بمباراتى فريقه ضد الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل شكوى اللاعب من شد فى العضلة الأمامية.

وقال المصدر، إن محمد هانى لن يلحق بمباراتى الترجى، سواء الذهاب أو العودة، فى ظل حاجته لأداء برنامج تأهيلى لمدة 3 أسابيع، وبعدها يحتاج وقتاً لتجهيزه للمشاركة فى المباريات، وهو ما يضعف فرصه فى اللحاق بمباراة العودة ضد بطل تونس فى القاهرة.

من جهته قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، إن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية.

وأضاف عبدالحفيظ أن هانى سيحتاج إلى 3 أسابيع من أجل التعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ لاعب الأهلى تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقى للمرة الـ7 فى تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.