شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحافظ على المركز الرابع بالتعادل مع المقاولون 2-2.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت باستاد الإسكندرية، تقدم عمر فتحي سافيولا بالهدف الأول للمقاولون العرب فى الدقيقة 13، قبل أن ينجح مصطفى فتحى فى إحراز التعادل بهدف رائع فى الدقيقة 27، ومع مطلع الشوط الثاني تقدم محمد نادي لسموحة فى الدقيقة 46 ، وعاد المقاولون للمباراة بهدف التعادل لمدافعه فاروقا نور الدين في الدقيقة 59 من زمن اللقاء .

وبهذه النتجة يحتل نادي سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل نادى المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول المسابقة برصيد 28 نقطة. ونجح المهدى سليمان فى التصدي لركلة جزاء من محمد حمدي زكي مهاجم المقاولون العرب فى الدقيقة 39 بالشوط الأول، كما حصل رجب نبيل مدافع سموحة علي الكارت الأحمر في الدقيقة 55 بعد تدخل تقنية الفيديو "الفار" عقب منع هجمة واعدة لفريق المقاولون العرب ، كما تم طرد أحمد سامي المدير الفني لسموحة لاعتراضه علي القرارات التحكيمية .

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: محمد رزق، أحمد الشيمي، محمد مجلي.

خط الهجوم: عمر فتحي سافيولا، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

كما خاض سموحة اللقاء بتشكيل يتكون من ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا .

خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبدالقادر، عبدالكبير الوادي.

وتعادل نادي سموحة فى الجولة الماضية أمام نادي البنك الأهلي فى الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق، وأحرز ثنائية الفريق السكندري في اللقاء مصطفى فتحي من ركلتي جزاء.