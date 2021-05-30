شكرا لقرائتكم خبر عن والتر هودج أفضل لاعب بالبطولة الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الأمريكى والتر هودج لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك بجائزة أفضل لاعب فى البطولة الأفريقية لكرة السلة "لأفروليج" التى تقام برواندا، بعد تفوقه فى عدد النقاط التى سجلها، خلال مشاركته مع فريقه فى منافسات البطولة، والتى انتهت بتتويج الفريق الأبيض باللقب.

وحقق الزمالك لقب البطولة الأفريقية الكرة السلة، بعد التغلب على المنستيرى التونسى بنتيجة 76/63، فى نهائى البطولة، ومن قبله تحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

كما حقق فريق لواندا الأنجولى المركز الثالث و البرونزية بعد الفوز على باتريوتس الرواندى 97/68 .