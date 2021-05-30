شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مدافع سموحة والمقاولون يحرز هدف التعادل في الدقيقة 59 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل رجب نبيل مدافع سموحة علي الكارت الأحمر في الدقيقة 55 بعد تدخل تقنية الفيديو "الفار" عقب منع هجمة واعدة لفريق المقاولون العرب، فيما نجح فاروقا نور الدين في إحراز هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 59 لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي ، ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتازعلي أرضية ملعب ستاد الاسكندرية .

ويخوض المقاولون العرب المباراة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: محمد رزق، أحمد الشيمي، محمد مجلي.

خط الهجوم: عمر فتحي سافيولا، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا .

خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبدالقادر، عبدالكبير الوادي.

وتعادل نادي سموحة فى الجولة الماضية أمام نادي البنك الأهلي فى الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق، وأحرز ثنائية الفريق السكندري في اللقاء مصطفى فتحي من ركلتي جزاء.

ويحتل نادي سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نادي المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.