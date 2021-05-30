شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنبى والإنتاج الحربى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين إنبى والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة اليوم دخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربي من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

يلعب إنبى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: إيهاب سمير – بوغطاس – رامي صبري – مصطفي دويدار، والوسط: العجوز – مصطفي شلبي - شكشك – كريم طارق – مهاب ياسر، والهجوم: جون أوبوكا.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي من، حراسة المرمى: أحمد بوسكا، وخط الدفاع، علاء سلامة، عبد الرحمن شيكا، محمد الشيشيني، محمد بازوكا، وفي خط الوسط، اسلام جابر، محمد سوستة، محمد فييرا، محمد طلعت، وفي الهجوم، حميد ماو، ومصطفى البدري.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 42 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.