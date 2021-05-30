شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم أمام المقاولون العرب في الدقيقة 46 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد نادى، لاعب سموحة، فى إحراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 46 أمام المقاولون العرب لتصبح النتيجة 2-1 ، فى المباراة التى تجمعهما حاليا بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

ويخوض المقاولون العرب المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: محمد رزق، أحمد الشيمي، محمد مجلي.

خط الهجوم: عمر فتحي سافيولا، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا .

خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبدالقادر، عبدالكبير الوادي.

وتعادل نادي سموحة فى الجولة الماضية أمام نادي البنك الأهلي فى الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق، وأحرز ثنائية الفريق السكندري في اللقاء مصطفى فتحي من ركلتي جزاء.

ويحتل نادي سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نادي المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.