درسنا نقاط القوة والضعف لجميع الفرق.. ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا لأندية الأبطال (BAL)، والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي بالبطولة بنتيجة 76-63.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في إنجاز تاريخي للنادي الأبيض.

ومن جانبه، أكد ياسر عبد الوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك، أنه كان هناك تحضير للبطولة قبل السفر لرواندا ودرس الفرق جميعا، وخاصة الفريق التونسى.

وأوضح أن المباراة كانت ممتعة وكان هناك تقصير في الشق الدفاعي، وعاد الفريق للمباراة بعد تلاشي أخطائنا والفريق كله لعب بروح واحدة.

وأشار إلى أن خبرات أجوستي، المدير الفني الإسباني، صنعت الفارق، لافتًا أنه يتعلم من أجوستي وخططه والقرب من اللاعبين هو من صنع الفارق.

وفي سياق متصل، أكد أنس أسامة، لاعب الزمالك لكرة السلة، أن هذا الإنجاز هو مجهود كل الفريق، وأن ثقة الفريق كانت كبيرة في نفسه بتحقيق اللقب.

وأضاف: "كنا على قدر المسئولية حتى في أصعب اللحظات خلال المباراة النهائية وشعرت بالقلق للحظات بعد ارتكاب بعض الأخطاء في اللقاء، لكن كل زملائي كانوا يدعموني".

ومن جانبه، قال سمير جودة، المدرب المساعد في الزمالك، أن الفريق يستحق اللقب بعد ما قدمه اللاعبون طوال الفترة الماضية، والكل كان في قمة تركيزه وعلى قدر المسؤولية.

وأشاد جودة بدور اللاعبين المحترفين الذين انضموا للفريق، وكانوا هم أيضا على قدر المسؤولية ولم يقصر أي لاعب والكل كان يسعي لحصد اللقب الإفريقي.

وأكد أنه كان هناك تعليمات لكل لاعب في المباراة، والجهاز الفني لعب على العامل النفسي وشاهد الفيديوهات ورصد نقاط الضعف والقوة للاعبي المنستيري التونسي.