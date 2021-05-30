الخليج 365 يكشف .. لماذا يجتمع اتحاد الكرة بالأندية بعد موجة التأجيلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

دعا أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إلى اجتماع مع الأندية صباح غد الأثنين لمناقشة جدول مسابقة بطولة الدوري والمباريات المتبقية في بطولة الكأس للموسم الحالي.

ويأتي اجتماع الغد بعد عدة قرارات بتأجيلات بعض المباريات وترحيل البعض الأخر حيث يأتي في مقدمتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والجيش ومباراة الأحمر والمقاولون بالدوري وكذلك مباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي وسموحة.

وقال مصدر لمصراوي إن اتحاد الكرة سيناقش في الغد اقتراح باستمرار بطولتي الدوري والكأس خلال فترة بطولة أولمبياد طوكيو والتي تنطلق في الـ 23 يوليو 2021 وتستمر حتى 8 أغسطس 2021 .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مجاهد سيستعرض تصوره للفترة القادمة التي تستوجب ضغط المباريات وخوضها أثناء فترة الأولمبياد بحيث يتم لعب مباريات الدوري والكأس في هذه الفترة.

ووفقاً للمصدر فإن مجاهد يرى أن بطولة الكأس يمكن انهاءها في فترة الأولمبياد حيث يتبقى فقط 8 مباريات بواقع مباراتين في الـ 16 و3 في دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي ولكن هذا المقترح يخضع لموافقة الأندية المتبقية ببطولة الكأس .

وصعد بتروجيت للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر فيما تأهلت أندية الزمالك والمقاصة والمصري وأسوان لدور ربع النهائي ويلعب الأهلي مع إنبي وبيراميدز مع سموحة في دور الـ 16 .

ويطرح مجاهد أيضاً على الأهلي إمكانية خوض مباراة السوبر المصري أمام الجيش في هذه الفترة ليكون اتحاد الكرة انتهى من بطولتين خلال فترة الأولمبياد.

ويرى اتحاد الكرة أن وصول الأهلي وبيراميدز لنهائيي بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وإعلان اقامتهما في الـ 17 من يوليو والعاشر من يوليو على الترتيب يجعل يوجه الضغط أثناء فترة الأولمبياد .

وكان اتحاد الكرة قد اجتمع بالأندية في مناسبتين لنفس السبب قبل أن تطول الجداول المعلنة تعديلات وتأجيلات أدت لعدم إنتظام المسابقة.