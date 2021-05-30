التعادل يسيطر على مباراتي سموحة والمقاولون وإنبي والإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباراتي سموحة والمقاولون العرب وإنبي والإنتاج الحربي بنتيجة التعادل الإيجابي في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.

سموحة × المقاولون

على ملعب "الإسكندرية" انتهت مباراة سموحة والمقاولون العرب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء شهد طرد رجب نبيل مدافع سموحة.

بداية أهداف المباراة كانت عن طريق فريق المقاولون العرب بهدف سجله عمر فتحي بتسديدة قوية كانت في الدقيقة 13 من زمن أحداث الشوط الأول.

في المقابل، استطاع مصطفى فتحي المعار من صفوف الزمالك أن يسجل هدفًا رائعًا بعد أكثر من مراوغة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

محمد حمدي زكي "جدو الصغير" أهدر فرصة إعادة التفوق لدى المقاولون العرب من خلال إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 39 من زمن أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من بداية أحداث الشوط الثاني، سجل محمد نادي هدف التقدم لسموحة لتصبح النتيجة (2-1) للفريق السكندري.

المدافع فاروقا كابوري نجح في تعديل النتيجة للمقاولون من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).

سموحة أهدر فرصة الاقتراب من المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث، حيث أصبح رصيد سموحة 37 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن المصري.

في المقابل، ظل المقاولون العرب عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

إنبي × الإنتاج الحربي

في مباراة أقيمت على ملعب "بتروسبروت" أهدر إنبي تفوقه في النتيجة بعدما تعادل إيجابيًا أمام الإنتاج الحربي متذيل الترتيب بهدف لكل جانب.

إنبي تقدم في الدقيقة 20 عن طريق أوكوي أبوكا إلا أن تقنية الفيديو بعد العودة إليها أشارت إلى وجود خطأ لتظل النتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني، استطاع لاعب وسط إنبي أحمد العجوز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 58 قبل أن يدرك محمد طلعت التعادل للإنتاج من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وأصبح إنبي ترتيبه في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، في المقابل ظل الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.