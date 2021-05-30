في إنجاز تاريخي.. الزمالك بطل إفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية، مساء اليوم الأحد.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بالبطولة للمرة الأولى قبل 29 عاما.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق التونسي بنتيجة 22-17، ثم فرض الزمالك تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه لتصبح النتيجة 42-44.

وواصل الفريق الأبيض تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثالثة لصالحه ليتقدم بنتيجة 51-55، قبل أن تنتهي المباراة في الفترة الرابعة بالنتيجة النهائية (63-76).

وخاض الزمالك نهائي بطولة إفريقيا للأندية للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

يذكر أن الزمالك حقق لقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى في عام 1992 عندما تغلب على فريق جان دارك السنغالي 83-75، في النهائي الذي أقيم وقتها في مصر.