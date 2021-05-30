مشاهدة مبارة الرجاء والجيش الملكي فى بث مباشر بـ الدوري المغربي “الجولة 21”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء والجيش الملكي فى الدوري المغربي لحساب الجولة 21، ضمن قمة مباريات اليوم الاحد 30 مايو 2021.

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين فى الدوري المغربي بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي.

يدخل الرجاء الرياضي مباراة اليوم وعينه على تجقيق الثلاث نقاط من أجل الضغط على الوداد الرياضي المتصدر ولمواصلة المنافسة على لقب الدوري المغربي.

ويحتل الرجاء الرياضي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، حصدها النسور من الفوز في 10 مباريات و6 تعادلات مقابل السقوط في خسارتين، وسجل لاعبوه 27 هدفًا فيما تلقت شباكه 15 هدفًا، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن الوداد الرياضي متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي لقاء اليوم من أجل تحقيق النقاط الثلاث، بهدف تضييق الخناق على ثنائي المقدمة، وخلق فرصة لمحاولة الصراع على لقب الدوري المغربي للمحترفين.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات ووتعادل فى مثلها، مقابل السقوط في 4 هزائم، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، فيما تلقى مرماه 19 هدفًا.

يذكر ان الجيش الملكي استطاع ان يُطيح بفريق الرجاء الرياضي مطلع الشهر الجاري من دور ربع النهائي بكأس العرش الملكي 2021، فى مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح لصالح الملكي بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

بث مباشر الرجاء والجيش الملكي

تنطلق صافرة بداية قمة الدوري المغربي بين الرجاء والجيش الملكي فى تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت جرينتش، على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

تنقل مباراة الرجاء والجيش الملكي على القناة الرياضية المغربية، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “سفيان الرشيدي”.

الرجاء (-) الجيش الملكي

الدوري المغربي (الجولة 21)

المركب الرياضي محمد الخامس – الدار البيضاء

تنطلق الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش