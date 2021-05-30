صفقات ريال مدريد | مدرب ليل الفرنسي ينافس بوكيتينو!

دخل المدير الفني لنادي ليل الفرنسي “كريستوف غالتيير” حيز اهتمام إدارة ريال مدريد بعد أقل من أسبوع على استقالته المفاجئة التي تزامنت مع استقالة مواطنه “زين الدين زيدان” من منصبه في تدريب النادي الملكي بحجة الاخفاق في تحقيق أي لقب خلال موسم 2021/2020.

وقال مصدر في إذاعة أوندا ثيرو، مساء اليوم السبت، إن المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير الذي قاد نادي ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي (الليج آ) الموسم المنقضي، سيكون هو المنافس الأبرز للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لـ ريال مدريد.

وأضاف نفس المصدر “في إيطاليا يواصلون استهداف أنطونيو كونتي، وراؤول هو الخيار الأقرب والمفضل بالنسبة لجمهور ريال مدريد، لكن في الساعات الماضية ظهرت مفاوضات بين النادي وكريستوف غالتيير الذي رحل عن ليل الفرنسي مؤخرًا”.

وأكدت الصحف الإسبانية تفضيل رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” لتعيين ماوريسيو بوكيتينو رغم أنه لا يزال يرتبط بعقد طويل مع إدارة باريس سان جيرمان.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الإيطالي “أليجري” رفض أسلوب ريال مدريد في التفاوض معه على مدار الأسبوع الماضي، وقرر العودة إلى تدريب يوفنتوس، لتتقلص الاسماء المرشحة لتولي زمام الأمور في النادي الملكي.