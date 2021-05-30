خسارة قرابة الـ 9 مليار يورو، يجبر يويفا على تخفيف قانون اللعب المالي النظيف

أفاد تقرير اقتصادي صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن أندية كرة القدم الأوروبية من المتوقع تكبدهم لخسائر تصل إلى نحو 8.7 مليار يورو (10.6 مليار دولار) من العائدات، في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأندية لمواجهة التداعيات المالية المدمرة لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة السنوية إلى أن التوقعات الحالية للإيرادات المفقودة في السنتين الماليتين 2019-2020 و2020-2021 تبلغ حوالي 7.2 مليار يورو للأندية رفيعة المستوى، ومبلغ 1.5 مليار يورو للأندية ذات المستوى الأدنى.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني “ألكسندر تشفيرين” في هذا الصدد “في تقرير العام الماضي، قلت أن كرة القدم الأوروبية قوية وموحدة ومرنة ومستعدة لمواجهة تحديات جديدة. لكن لا أحد يتوقع أنه سيتعين علينا مواجهة التحدي الأكبر لكرة القدم والرياضة والمجتمع في العصر الحديث”.

ولعُبت البطولات الوطنية ومسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي” خلف أبواب مغلقة منذ أن ضرب الوباء أوروبا في أوائل عام 2020، باستثناء الجولة الأخيرة لكل فريق على ملعبه في الدوري، والمباراة النهائية في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

غياب الجمهور وغلق شباك التذاكر، جعل كل ركن من أركان كرة القدم المحترفة في أوروبا يتضرر بشدة كما جاء في التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، خصوصاً الأندية التي تعتمد بشكل كبير على حضور المشجعين في تسيير أمورها المالية، الأمر الذي أثر عليهم بالسلب”.

اليويفا يقرر تخفيف قانون اللعب المالي النظيف

انخفض الإنفاق على سوق الانتقالات من قبل الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي 2020 بنسبة 39% بسبب تراجع عوائد الملاعب والمعلنين والرعاة.

وأجبر انخفاض الإيرادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اللجوء إلى تخفيف قوانين وقواعد اللعب المالي النظيف بشكل مؤقت، فلا بد من ذهاب بعض الأندية إلى البنوك للاقتراض لحل أزماتهم.

ومن المعروف أن الهدف الرئيسي من فرض قانون اللعب المالي النظيف هو ضمان عدم إنفاق الأندية أكثر مما تكسبه من أموال من الرعاة وحقوق البث التلفزي ومداخيل الملاعب، لكن رئيس يويفا “ألكسندر تشفيرين” اعترف أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التغييرات الدائمة في قانون اللعب المالي النظيف كي تتماشى مع الوضع الراهن.

وتم إلغاء عقوبة مانشستر سيتي القاضية بالإيقاف لمدة موسمين عن المشاركة الأوروبية، والتي كان قد فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب خرق إدارة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان -مالك النادي- لقواعد اللعب المالي النظيف، غير أن محكمة التحكيم الرياضية ألغت العقوبة العام الماضي وفرضت عليه غرامة مالية متواضعة.

وأضاف ألكسندر تشفيرين قائلاً “يُظهر التقرير المالي الأخير وبكل وضوح، أننا نعمل ضمن واقع مالي جديد، وأصبح من الواضح أن لوائحنا المالية العادلة الحالية سوف تحتاج إلى تعديل وتحديث أكثر”.

وأشار تشفيرين إلى أن الاستدامة المالية ستبقى هدف يويفا الأول، وسيعمل الاتحاد مع جميع أطراف اللعبة في أوروبا كفريق واحد لتجهيز قواعد جديدة من أجل مستقبل مُشرق.

يذكر أن التقرير حلل عشرات الآلاف من المباريات التي لعُبت على مدار الموسم الماضي، وأظهر انخفاضاً كبيراً في الانتصارات للفرق المضيفة، من 45٪ قبل كوفيد-19 إلى 42٪ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وحدد التقرير فروقات أخرى مثل الانخفاض الملحوظ في البطاقات الصفراء والحمراء للفريق الضيف، ما يظهر تأثير حضور الجماهير على نتائج المباريات، بجانب التأثير المالي الهائل الذي يوفره حضور المناصرين.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس قد حاولت قبل شهر إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي لتحقيق أرباح مالية تغطي الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها، إلا أن يويفا تصدى للفكرة ووعد بحلول مالية لترتيب الأمور الموسم المقبل.