مشاهدة مباراة الوداد والفتح الرباطي فى بث مباشر بـ الدوري المغربي «الجولة 21»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والفتح الرباطي فى الدوري المغربي «الجولة 21»، ضمن مباريات اليوم الاحد 30 مايو 2021، فى إطار منافسات الجولة الـ21.

يخوض الوداد الرياضي مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام نظيره الفتح الرباطي على ملعب مولاء الحسن بمدينة الرباط، وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، خاصة وأنه يمر بسلسلة جيدة من عدم الخسارة في آخر 5 مباريات.

ويتصدر الوداد الرياضي ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مناسبات وخسارتين، وسجل لاعبوه 31 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط ومباراة أقل عن الرجاء الرياضي الوصيف.

على الجانب الآخر يدخل أصحاب الأرض فريق الفتح الرباطي مباراة اليوم ساعياً إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، والتقدم نحو فرق المقدمة.

ويحتل الفتح الرباطي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مناسبات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 26 هدفًا.

وحقق الوداد الرياضي الفوز فى الجول الماضية بالدوري أمام المغرب الفاسي بنتيجة 2-صفر، بينما تعرض الفتح الرباطي للخسارة على يد الدفاع الجديدي بنتيجة 3-1.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المغربي بالجولة السادسة قد شهد فوزاً مثيراً لفريق الوداد بنتيجة 3-2، سجل للواك كل من أيوب الكعبي ومؤيد اللافي وأشرف داري، بينما سجل هدفي الفتح كل من يوسف ليموري ويوسف بلعمري.

بث مباشر الوداد والفتح الرباطي

تنطلق صافرة بداية مباراة الوداد والفتح الرباطي فى تمام الساعة 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الوداد والفتح الرباطي فى الدوري المغربي على القناة الرياضية المغربية بصوت المعلق الرياضي “عبد الصمد ولد شهيبة”.

الفتح الرباطي (-) الوداد

الدوري المغربي (الجولة 21)

ملعب مولاي حسن – الرباط

تنطلق الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش