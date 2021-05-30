مشاهدة مباراة الزمالك والجونة فى بث مباشر بـ الدوري المصري «الجولة 25»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري «الجولة 25»، ضمن مباريات اليوم الاحد 30 مايو 2021، لحساب الجولة الـ25.

يخوض الزمالك مباراة قوية أمام الجونة الساحلي على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، وعينه على تحقيق الفوز رغم الأرهاق الشديد الذي يُعاني منه الفريق حيث بدأت رحلته بالسفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم توجه الفريق إلى السويس لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر، ثم إلى مدينة الغردقة لمواجهة الجونة، وبعدها يعود الفريق إلى السويس مرة أخرى لمواجهة مصر المقاصة في دور الثمانية بكأس مصر.

ويُعانى الزمالك في لقاءه اليوم أمام الجونة من كثرة الغيابات، حيث تعرض الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربي أشرف بن شرقى وحمزة المثلوثى للإيقاف، مع استمرار غياب طارق حامد للإيقاف أيضًا، مع تعرض حازم إمام ومروان حمدى للإصابة، واستمرار غياب محمود علاء والمغربى حميد أحداد للتأهيل.

ويدخل الزمالك المباراة مباراة اليوم متربعًا على عرش جدول الدورى المصري برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18.

وسيسعي الزمالك اليوم بقيادة مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون” الى مواصلة الانتصارات والأبتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 16 نقطة علماً بأن الأخير قد خاض 19 مباراة فقط حتي الآن فى المسابقة المحلية.

على الجانب الآخر يدخل الجونة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن سيراميكا كليوباترا، بعدما خاض الفريق الساحلي 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.

ويتطلع فريق الجونة بقيادة مدربه “رضا شحاته” الى تجقيق مفاجأة اليوم واستغلال الاجهاد والغيابات التي يُعاني منها الزمالك وتحقيق فوزاً ثميناً من أجل الأرتقاء الى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والجونة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمود ناجي”.

وتنقل مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (1) بصوت المعلق الرياضي “بلا علام”، وتقام المباراة على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة.

الجونة (-) الزمالك

الدوري المصري (الجولة 25)

ستاد خالد بشارة – الغردقة

تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش